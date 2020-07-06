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Якими повинні бути зарплати
керівників (опитування)

Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14

Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Нерівність між середнім рівнем доходів по країні і доходом керівника не повинно перевищувати співвідношення 1: 7.

Дивися повний текст Якими повинні бути зарплати керівників (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14

Отнять и поделить... Интересно, отвечавшие представляют, что 10-12 раз от нынешней средней ЗП - это обычная зряплата хорошего программиста и не такие уж большие деньги?
Но так и запишем: топовый руководитель должен иметь ЗП, как у всех, а миллионы получать с откатов (что его организации причинит вред на куда большую сумму). Так оно подавляющему большинству привычнее и спокойнее.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:48

Во всем цивилизованном мире и пекарь, и профессор и 'канцлер Германии' получают приблизительно одного уровня зарплату; НИГДЕ нет этого ДИКОГО разрыва в минимальной-средней и топовой чиновничей зарплате; все работают на создание благополучной страны и среды вокруг себя; ВЕЗДЕ работает правовое поле и неминуемое жесткое наказание "украл-в тюрьму с конфискацией" ; Все, кто жаждет миллионных доходов - идут и СОЗДАЮТ ПРИБЫЛЬНЫЙ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС! ...а не сидят на шее у налогоплательщиков, обворовывая БЮДЖЕТ страны!
lesya_prieto
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:41

lesya_prieto

Да-да, конечно. Почитайте https://www.usatoday.com/story/money/20 ... /39352195/
Конкретно про "канцлера Германии":

German Chancellor Angela Merkel earns almost eight times the average wage of German citizens. Merkel's base pay of $369,727 eclipses the average german worker's income of $46,389. Merkel has served in the role since 2005, earning millions of dollars during her tenure.

То есть, если в переводе на нашу среднюю ЗП 10542 (это только официальная), то руководитель страны должен получать 84 тыс. Это ЗП IT-ника уровнем ненамного выше среднего.

Ладно, если руководителя госсударства может найтись честный патриот. То где набрать еще тысячи чиновников и руководителей госпредприятий высокого ранга. который из патриотических соображений готовы работать за мизерную ЗП?
andretar
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:55

В нормальных частных предприятиях руководитель такая-же профессия как и любая другая. И зачастую руководитель получает меньше тех, кем он руководит.

Зарплата должна определяться опытом и умением, а не должностью.

На территории бывшего соцлагеря руководители к сожалению часто очень неквалифицированные, а на госпредприятиях еще и воруют. Таких руководителей в шею гнать нужно, а не больше зарплату платить.


Легенда о том что руководитель должен получать больше проистекает из предприятий где используется низкоквалифицированный рабочий труд. Руководство все-же требует каких-то минимальных познаний - умение читать, писать, считать, навыки планирования. Поэтому естественно, что руководитель в таких условиях должен получать больше, чем неквалифицированный рабочий, не умеющий ни читать, ни писать, ни считать.

Зарплата должна определяться рынком. Чем более сложная работа, чем больше она требует образования, опыта и навыков решения сложных задач, тем боше за неё нужно платить. Потому что тех кто сможет выполнять такую работу мало, да и одного желания мало - нужно также образование и опыт работы.

Не может нейрохирург проводящий сложнейшие операции и спасающий жизни, имеющий много лет учебы и опыта работы за спиной, получать меньше чем руководитель Укрпочты, с приходом которого работа предприятия ухудшилась, а сама Укрпочта не выполняет должным образом свои основные функции. В этом вина руководителя Укрпочты. Как можно платить руководителю огромные зарплаты за то что он разрушает предприятие и вместо того чтобы наладить работу должным образом, наоборот изобретает разные схемы далекие от основной функции предприятия?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:22

Прочитайте внимательно вопрос: на сколько зарплата высококвалифицированного специалиста или руководителя должна превышать среднюю? Ну и тут, как бы, не совсем понятно: о каких руководителях идет речь? Если о руководителях отделов/мелких фирм, то 2-3 раза выглядит нормально. Если о топах в крупных компаниях, то смешно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:32

  Gastarbaiter написав:Прочитайте внимательно вопрос: на сколько зарплата высококвалифицированного специалиста или руководителя должна превышать среднюю?


руководство компанией производящих высокотехнологичные продукты намного сложнее, чем компанией по вывозу мусора. В высокотехнологичной компании подчиненные зачастую имеют гораздо более высокую квалификацию чем у руководителя и получают далеко не минималку и не среднюю.

Но как бы там ни было, зарплата руководителя должна определяться сложностью выполняемых функций, требуемым уровнем образования и опыта и прежде всего эффективностью работы этого руководителя. Как и зарплата любой другой профессии.


Например. Результаты работы топ менеджмента Укрпочты ярко и красноречиво демонстрируют полнейшую профнепригодность к работе на руководящих должностях.

О какой зарплате руководителю можно говорить, если "топ менеджер" не может организовать надлежащее выполнение такой простой функции, как доставка почты?

Тут нужно говорить не о "зарплате руководителей", а о том кто допустил таких людей к руководству госпредприятием.

Ну а то что такие горе-"руководители" на госпредприятиях получают космические суммы - это результат коррупции.

На частном предприятии таких проблем нет, т.к. владелец предприятия платит руководителю столько сколько он действительно стоит на рынке. У владельца частного предприятия нет мотивов угробить своё предприятие неквалифицированным руководством.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:54

Амвросий Мне лично особо "нравится" дежурный аргумент "керівників" - что им нужно платить очень много, иначе они будут брать взятки и воровать из бюджета. :-). Их так учат отвечать. Это позорище нашей страны. Смысл этой сентенции такой - "платите нам столько, сколько мы хотим украсть и мы будем удовлетворены" и тогда красть не будем. Мировая культура выработала правовые нормы - одинаково верные для любой социально - экономической формации - хоть капитализм, хоть монархия, хоть социализм. Эти нормв общеизвестны еще с Библейских времен. "Не убий , не укради" Но в нашей стране - стало вполне нормальным - заявлять , что они будут красть ... если мы им н заплатим, за то, что бы они не крали. Это как в фильме ужасов. Над нами кто-то ставит эксперимент - до какого уровня трусости и гнилости люди могут дойти. Эта сентенция - во-первых конкретная вымогательская угроза. И таким людям место в тюрьме, а не на руководящих должностях. Это же явная уголовщина. И конечно, платить нужно по эффективности руководителя, как и не руководителя. Более того, нужно ввести штрафные санкции за убытки , принесение "плохим" руководством. Как правило у нас всегда совмещено "бездарное руководство" с разворовыванием того, чем руководят. Сам факт такого вопроса - якобы не понятно - сколько нужно платить работникам - уже клинический бред для нормального чела. Опыт человечества говорит - что платить нужно по результатам труда. Не зависимо от государственного строя и любых обстоятельств. И никак не иначе. Это очевидно для нормального чела. Работник должен приносить прибыль. И обсуждать тут нечего и не о чем. Можно будет обсуждать - какую долю прибыли платить работнику, когда наши работники станут приносить нам прибыль. Но пока этот уголовный сброд стране не приносит прибыли - их нужно изолировать надежно. Пока эти уголовники и вымогатели , которым нужно платить сотни тысяч, чтобы они нас не обворовывали - не будут упакованы в тюремные камеры - страна будет продолжать падение. Хотя куда дальше падать ?!

Важно понимать, что схема любого вымогательства - такая как ак дежурный призыв руководства Украины "платите нам очень много денег, и тогда мы не будем вас обкрадывать" имеет конкретный алгоритм. Как и всякое вымогательство. Вымогатель и шантажист никода не останавливается - так говорит опыт человечества. Тот кто хочет получать не заработанные деньги - никогда не будет сыт , и будет красть все больше. Нет такой огромной "зарплаты" - которая остановит вымогателя. И не заработанные деньги - давайте будем честны ! Если наше ВР и правительство не приносят прибыли и роста уровня жизни населения - их "зарплаты " просто краденые у народа деньги.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 24 лип, 2020 13:14, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:02

  kalinavalera1 написав:Мне лично особо "нравится" дежурный аргумент "керівників" - что им нужно платить очень много, иначе они будут брать взятки и воровать из бюджета. :-). Их так учат отвечать. Это позорище нашей страны.


Они будут это делать в любом случае. И чем больше будут зарплаты, тем больше будут воровать и тем сложнее будет привлечь их к ответственности. Потому что госпредприятие - это возможность воровать используя помощь и деньги государства. Чем больше зарабатывает госчиновник или руководитель госпредприятия, тем дешевле ему откупиться.

Это свойство пожалуй любого госпредприятия. Госпредприятия не могут эффективно функционировать в рыночных условиях, где присутствует конкуренция. Поэтому государство чтобы "помочь" госпредприятию, создает ему условия для коррупции и воровства, на законодательном уровне создавая монопольные условия и выдавливая с рынка конкурентов законами и налоговым прессом. Отсюда и все проблемы.

Поэтому чем выше зарплата руководителя госпредприятия, тем больше он ворует и тем сложнее его привлечь к ответственности. И тем ниже эффективность такого руководителя, тем хуже будет работать госпредприятие.

Это безусловно не значит, что чем ниже зарплата, тем лучше. Во всем должна быть мера. Но для госпредприятий зарплаты выше 5-10 минималок - это уже явный перебор.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:31

Амвросий Конечно ! Вор будет красть всегда. Я вижу в Украине нищих пенсионеров, которые живут на 2-3 доллара в день и они не идут воровать- грабить. Вор - это определенный психотип человека - суть всякого вора - деструкция общества, вред обществу приносить. А порядочный человек наоборот - прн любых обстоятельствах не приносит вред обществу. Само такое заявление - "платите нам много, а то мы станем воровать" криминал, уголовщина, шантаж, требование матерого циничного вымогателя. И как любое вымогательство - имеет устойчивый алгоритм. Шантажист и вымогатель никогда не бывает доволен наворованным. Но врет конечно, что "заплатите мне много и стану к вам хорошо относиться", я буду вашим другом, а в нашем случае даже опекуном и "руководителем вашего национального достояния". Вымогателю всегда мало и это бесконечный деструктивный общественный процесс, пока такого не посадят в тюрьму - он будет красть и приносить обществу вред на любой должности и в любом месте, даже в тюрьме, даже будучи безработным. Это социальный статус такой - "вредить обществу", то есть воровать. Таких деструктивных вредителей должна тормозить и ограничивать правоохранительная система. Иначе это не лечится. Платить таким много - это как "наказали щуку - кинув в реку" или "пустили козла в огород".
kalinavalera1
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