Вы не сможете прописать в трудовом контракте условие, например, 10 тыс. дол./мес., если не ворует, и 500 дол./мес., если будет воровать.
Но если изначально предлагать з/п в 500 дол., то о каких честных профессионалах может идти речь?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:54
Вы не сможете прописать в трудовом контракте условие, например, 10 тыс. дол./мес., если не ворует, и 500 дол./мес., если будет воровать.
Но если изначально предлагать з/п в 500 дол., то о каких честных профессионалах может идти речь?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:57
Re: Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)
Верно. Но дьявол скрывается в деталях. У нас нужно ввести показатель - для зарплат - под названием "доля от прибыли" , а не просто не платить слишком много вымогателям, они украдут - все, что смогут - не зависимо - сколько им не плати, и при этом будут цинично заявлять , как правительство Зеленского - " у нас есть право на ошибку" !!!! При этом платите им за "ошибки" сотни тысяч и миллионы !!! Нужно общенародное обсуждение - формулы - как рассчитывать прибыль. Что в нее включать. А то наше ворье - такие "прибыли " рисует - как Коболев - типа - прибыль , это то , что кто-то украл, и неизвестно еще вернет ли. За возврат наворованного - можно платить минимальный процент полиции , и то в особых случаях. А руководителю, который не дал украсть - отдать эту сумму в качестве вознаграждения - это жесткий криминал. то же ограбление предприятия - только в профиль. В украинском обществе утрачены элементарные понятия о социальной безопасности и социальных нормах.
Пока в украинском обществе не будет восстановлен вменяемый общечеловеческий естественный принцип - платить только часть принесенной прибыли - остальное - мертвому примочки. Моя знакомая учительница - говорит, что будет голосовать за кандидатку , "избирательно осужденную". Я ей говорю, она тебя уже обкрадывала - почему опять за нее голосуешь 7 Не знает. Я ей говорю. она же не неправомерно была осуждена, а избирательно. Наши люди потеряли ориентацию здоровую, нам почти 30 лет навязывают дичайший бред.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:05
Есть общечеловеческая модель оплаты труда. Тут не нужно изобретать велосипед. Любой специалист должен доказать свое умение руководить - то есть приносить прибыль. И начнет давать прибыль - будет получать долю от прибыли. То что вы пишете - чудовищно. Нельзя близко подпускать к управлению чем-то того, кто возможно ворует. Отстранение от любой руководящей должности и связанной с материальной ответственостью - должно быть при симптомах , что на предприятии воруют. А потом и уголовное дело, когла будет безработным. При этом - достаточное основание увольнения - уменьшение прибыли. Или убытки предприятию. А не как у нас - уволить можно только посадив в тюрьму. Извините, но цель работы - прибыль. Не приносит достаточно прибыль - уволить. Криминал - это вообще в другом месте из другой оперы. А вы все смешали вместе. Как будто мы обречены быть обворованнми и обсуждаем - как бы меньше САМИМ за обворовывание страны давать ворам денег?! мы сами их избираем много лет под ряд! Это фильм ужасов.
да , сделать прибыльным убитое и разграбленное предприятие - очень не просто. Но платить за разграбление предприятия - много ли, мало ли - это абсурд , это клинический идиотизм. Если вам нужно к южному морю, но туда нет билетов - не нужно ехать на север. Это только ухудшит положение.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:24
andretar Если нет честных руководителей , готовых доказывать свою профпригодность - у вас странный вывод - бредовый - значит нужно платить ворам, разворовывающим страну и при этом очень много платить ? Это ложь , что нет у нас честных руководителей. Они не могут себя реализовать. У нас нет правоохранительной системы = которая бы защищала нормальный труд нормальных людей . А у нас якобы " правоохранительная система " обеспечивает ворам возможность грабить страну. У нас давно законы принимают - узаконивающие криминал. То есть в Украине принимают законы - нарушающие принципы нормальной жизни людей. У нас законодательно насаждают криминал.
У нас принято врать, что у нас "капитализм". Но главный признак капитализма - это бурный расцвет промышленности и НТП. У нас ни того, ни другого нет в принципе. Значит у нас не капитализм - за 28 лет не смогли даже основы построить. Сколько лет еще нужно платить ворам ? У нас нет частной собственности и нет капиталистов. То что наворовано - это не капитал. А то, что ваш честный частный капитал у вас отожмут воры с полицией. Система такая. Давайте для начала определим - пока у нас нет никакого социально конструктивного строя. Есть криминализм. И вы предлагаете его нам обслуживать. То есть платить ворам больше или меньше. Ну в принципе - это лучше платить меньше , чем платить ворам больше. Однозначно. Но перестановка коек в борделе.....
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