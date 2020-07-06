Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)

Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:24

andretar Если нет честных руководителей , готовых доказывать свою профпригодность - у вас странный вывод - бредовый - значит нужно платить ворам, разворовывающим страну и при этом очень много платить ? Это ложь , что нет у нас честных руководителей. Они не могут себя реализовать. У нас нет правоохранительной системы = которая бы защищала нормальный труд нормальных людей . А у нас якобы " правоохранительная система " обеспечивает ворам возможность грабить страну. У нас давно законы принимают - узаконивающие криминал. То есть в Украине принимают законы - нарушающие принципы нормальной жизни людей. У нас законодательно насаждают криминал.



У нас принято врать, что у нас "капитализм". Но главный признак капитализма - это бурный расцвет промышленности и НТП. У нас ни того, ни другого нет в принципе. Значит у нас не капитализм - за 28 лет не смогли даже основы построить. Сколько лет еще нужно платить ворам ? У нас нет частной собственности и нет капиталистов. То что наворовано - это не капитал. А то, что ваш честный частный капитал у вас отожмут воры с полицией. Система такая. Давайте для начала определим - пока у нас нет никакого социально конструктивного строя. Есть криминализм. И вы предлагаете его нам обслуживать. То есть платить ворам больше или меньше. Ну в принципе - это лучше платить меньше , чем платить ворам больше. Однозначно. Но перестановка коек в борделе.....