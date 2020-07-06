Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)

Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:55

В нормальных частных предприятиях руководитель такая-же профессия как и любая другая. И зачастую руководитель получает меньше тех, кем он руководит.



Зарплата должна определяться опытом и умением, а не должностью.



На территории бывшего соцлагеря руководители к сожалению часто очень неквалифицированные, а на госпредприятиях еще и воруют. Таких руководителей в шею гнать нужно, а не больше зарплату платить.





Легенда о том что руководитель должен получать больше проистекает из предприятий где используется низкоквалифицированный рабочий труд. Руководство все-же требует каких-то минимальных познаний - умение читать, писать, считать, навыки планирования. Поэтому естественно, что руководитель в таких условиях должен получать больше, чем неквалифицированный рабочий, не умеющий ни читать, ни писать, ни считать.



Зарплата должна определяться рынком. Чем более сложная работа, чем больше она требует образования, опыта и навыков решения сложных задач, тем боше за неё нужно платить. Потому что тех кто сможет выполнять такую работу мало, да и одного желания мало - нужно также образование и опыт работы.



Не может нейрохирург проводящий сложнейшие операции и спасающий жизни, имеющий много лет учебы и опыта работы за спиной, получать меньше чем руководитель Укрпочты, с приходом которого работа предприятия ухудшилась, а сама Укрпочта не выполняет должным образом свои основные функции. В этом вина руководителя Укрпочты. Как можно платить руководителю огромные зарплаты за то что он разрушает предприятие и вместо того чтобы наладить работу должным образом, наоборот изобретает разные схемы далекие от основной функции предприятия?