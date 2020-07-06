Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)
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Gastarbaiter написав:Вы не сможете прописать в трудовом контракте условие, например, 10 тыс. дол./мес., если не ворует, и 500 дол./мес., если будет воровать.
Это и не нужно прописывать. Просто нанимать воров не нужно и воровать не будут. Воруют потому что те кто нанимает получают с этого долю.
Вы еще скажите что грузчик, который мешки с деньгами в банке таскает, должен получать 100000 долларов в месяц чтобы не крал Это абсурд.
Чем больше зарплата топ менеджера госпредприятия, тем больше у него возможностей нанять адвокатов и крутить махинации разворовывая государственные деньги. Тем меньше возможностей привлечь его к ответственности за нарушения и плохую работу.
Если госчиновник или топ менеджер госпредприятия катается на элитных автомобилях, одевается в дорогую одежду, носит элитные часы, имеет кучу элитной недвижимости - это коррупционер, он в принципе не способен эффективно чем-то управлять, такие умеют только красть. Тот кто умеет все это честно заработать работать на госпредприятие или на госслужбу не пойдет
jobiz5 написав:А якщо я створив компанію с багатомільйонним обігом, давв роботу людям, і я є топ менеджер у своїй компанії, то я теж повинен отримувати максимум 30 000 або 40 000 грн. замість 40 000 дол?
Ваше предприятие вам и решать сколько получать. Но обычно владельцы таких предприятий топ менеджеров нанимают и рутиной работой не занимаются. Для этого есть наёмные рабочие менеджеры.
moveton написав:Но так и запишем: топовый руководитель должен иметь ЗП, как у всех, а миллионы получать с откатов (что его организации причинит вред на куда большую сумму). Так оно подавляющему большинству привычнее и спокойнее.
Где написано, что как у всех ? А тема, я всё равно украду с откатов, вообще шедевральна. Не нравится, не иди на должность с зарплатой в 10 раз выше средней, воровать-то зачем у фирмы.