Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)

Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:11

Gastarbaiter написав: Вы не сможете прописать в трудовом контракте условие, например, 10 тыс. дол./мес., если не ворует, и 500 дол./мес., если будет воровать. Вы не сможете прописать в трудовом контракте условие, например, 10 тыс. дол./мес., если не ворует, и 500 дол./мес., если будет воровать.

Это и не нужно прописывать. Просто нанимать воров не нужно и воровать не будут. Воруют потому что те кто нанимает получают с этого долю.Вы еще скажите что грузчик, который мешки с деньгами в банке таскает, должен получать 100000 долларов в месяц чтобы не кралЭто абсурд.Чем больше зарплата топ менеджера госпредприятия, тем больше у него возможностей нанять адвокатов и крутить махинации разворовывая государственные деньги. Тем меньше возможностей привлечь его к ответственности за нарушения и плохую работу.Если госчиновник или топ менеджер госпредприятия катается на элитных автомобилях, одевается в дорогую одежду, носит элитные часы, имеет кучу элитной недвижимости - это коррупционер, он в принципе не способен эффективно чем-то управлять, такие умеют только красть. Тот кто умеет все это честно заработать работать на госпредприятие или на госслужбу не пойдет