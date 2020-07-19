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За порушення ПДР
хочуть карати по-новому

За порушення ПДР хочуть карати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29

За порушення ПДР хочуть карати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Автотема з посиланням на Закон і Бізнес.

Дивися повний текст За порушення ПДР хочуть карати по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29

Каким образом человек в состоянии шока и без должных юридических знаний может посреди дороги быть обворован бандитами с большой дороги гордо именуемыми полицейскими, после чего оставлен без права аппеляции? Бред сивой кобылы. Все для пополнения нищенского и разворованого правительством бюджета за счёт рядовых граждан
motronic
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