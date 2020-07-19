Про це повідомляє Автотема з посиланням на Закон і Бізнес.
Дивися повний текст За порушення ПДР хочуть карати по-новому.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29
За порушення ПДР хочуть карати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За порушення ПДР хочуть карати по-новому.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29
Каким образом человек в состоянии шока и без должных юридических знаний может посреди дороги быть обворован бандитами с большой дороги гордо именуемыми полицейскими, после чего оставлен без права аппеляции? Бред сивой кобылы. Все для пополнения нищенского и разворованого правительством бюджета за счёт рядовых граждан
Додано: П'ят 24 лип, 2020 01:59
Re: За порушення ПДР хочуть карати по-новому
Ну начать стоит с того, что юридические начала должны знать все без исключения граждане любой страны. Юридическая безграмотность граждан это проблемы этих самых граждан. В нашей стране (как и за её пределами) надо понимать что происходит вокруг тебя, и что ты подписываешь - на что соглашаешься и от чего отказываешься
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