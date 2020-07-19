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За порушення ПДР
хочуть карати по-новому

За порушення ПДР хочуть карати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29

За порушення ПДР хочуть карати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Автотема з посиланням на Закон і Бізнес.

Дивися повний текст За порушення ПДР хочуть карати по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29

Каким образом человек в состоянии шока и без должных юридических знаний может посреди дороги быть обворован бандитами с большой дороги гордо именуемыми полицейскими, после чего оставлен без права аппеляции? Бред сивой кобылы. Все для пополнения нищенского и разворованого правительством бюджета за счёт рядовых граждан
motronic
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 01:59

Re: За порушення ПДР хочуть карати по-новому

Ну начать стоит с того, что юридические начала должны знать все без исключения граждане любой страны. Юридическая безграмотность граждан это проблемы этих самых граждан. В нашей стране (как и за её пределами) надо понимать что происходит вокруг тебя, и что ты подписываешь - на что соглашаешься и от чего отказываешься
mishamalin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:26

Этот варварский и коррупционный законопроект2695 ничего общего с законом не имеет! Это чистой воды вымогательство, беспредел и уничижение человека! Беззаконники должны знать, что в случае его подписания, народ выйдет на Майдан с требованием отставки всей этой гнилой власти! А выходить придётся, иначе они превратят нашу жизнь в ад!
gmitriy_gubarev01
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:44

Они могут просто забрать права и сказать, что так и было... Доказывай потом, что ты не слон. Полиция в нашей стране, деградировала, сейчас это ОПГ Авакова.
garreecheep
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:50

Братва вы все зарегистрировались закон обсудить? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:55

Як це виглядає зараз (проходив цього місяця):
1. Викликають на засідання суду, де виносять рішення і призначають штраф
2. Треба привезти в суд паперові квитанції про сплату судового збору та штрафу
3. Через 10 днів після засідання треба приїхати і забрати рішення суду
4. Відвезти рішення суду до страхової компанії, бо без нього не можуть здійснити виплату постраждалому
5. Відвезти рішення суду і квитанцію про сплату штрафу в поліцію и забрати права, що було затримано при ДТП.
Зі всього цього пропонують "спростити" аж 1 пункт. Це однозначно прорив (сарказм).
alt402
 
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