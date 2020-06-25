Багато банків змінили кредитні ліміти на картках клієнтів, багато - взагалі зупинили кредитування. Клієнтам нічого не залишалося, крім як звертатися до МФО.
Дивися повний текст Регулятор отримує багато скарг на МФО - Холод.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:57
Регулятор отримує багато скарг на МФО - Холод
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор отримує багато скарг на МФО - Холод.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:59
Loan sharks ваші МФО, у багатьох штатах США така діяльність заборонена. Це при тому, що штатівські установи не займаються телефонним булінгом родичів і знайомих позичальників. Але людям справді нікуди діватися, бо банки порізали кредитні ліміти "на час карантину" (без жодних повідомлень тих, хто такі ліміти мав). НБУ зайвий раз показав свою бездіяльність пасивною підтримкою політики "бий лежачого".
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