Багато банків змінили кредитні ліміти на картках клієнтів, багато - взагалі зупинили кредитування. Клієнтам нічого не залишалося, крім як звертатися до МФО.
Дивися повний текст Регулятор отримує багато скарг на МФО - Холод.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:57
Регулятор отримує багато скарг на МФО - Холод
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор отримує багато скарг на МФО - Холод.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:59
Loan sharks ваші МФО, у багатьох штатах США така діяльність заборонена. Це при тому, що штатівські установи не займаються телефонним булінгом родичів і знайомих позичальників. Але людям справді нікуди діватися, бо банки порізали кредитні ліміти "на час карантину" (без жодних повідомлень тих, хто такі ліміти мав). НБУ зайвий раз показав свою бездіяльність пасивною підтримкою політики "бий лежачого".
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:04
Государство должно возместить
Людям потери от туристического
Поступления. Хотя бы 12000 грн × 4 месяца, и тогда люди смогут погасить несколько мелких кредитов полностью.в противном случае, прольётся кровь, как коллекторов, так и индюков приставов и нотариусов. Ведь
Включив логическое мышление, люди начинают понимать, что они все самозванцы и их никто
На городских референдумах не выбирал, народным волеизьявлением. Так что мышление включите, что может пойти такой замес, сейчас столько оружия и осколочного
Сегмента, что уложить 10-20 человек не составит большого
Труда. Ведь справедливость на первом плане. Происхождение денег, тоже постепенно начинает
Выводится на поверхность, эпоха
Чекистов возвращается, великие
Земли руси по другому не могут
Жить.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:53
Мерзенний цинічний брехун. Спообуйте домовитися з Швидко гроші про реструктуризацію в перші дні прострочки.
На нормальних умовах. Не чув жодного випадку. Зато сотні випадків вимагання і дзвінків з погрозами до сторонніх осіб.
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