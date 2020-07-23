Гроші залучено під 7,25% річних з погашенням у березні 2033 року.
Дивися повний текст Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36
Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів
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Дивися повний текст Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36
7.25% у євро, непогано. Чому ОВДП в євро не продають з такими відсотками?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:42
Сумасшедшие проценты..... как и жадность тех кто размещал.
Ни одна нормальная страна таких процентов не платит. Откаты были 100%.
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