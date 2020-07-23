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Україна успішно розмістила
євробонди на 2 млрд доларів

Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36

Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Гроші залучено під 7,25% річних з погашенням у березні 2033 року.

Дивися повний текст Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36

7.25% у євро, непогано. Чому ОВДП в євро не продають з такими відсотками?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:42

Сумасшедшие проценты..... как и жадность тех кто размещал.
Ни одна нормальная страна таких процентов не платит. Откаты были 100%.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:37

Вот и результаты работы ЗЕ начинали с 6.75 ....для сравнения казахстан 2.3%, литва 0.6...
l4567
 
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