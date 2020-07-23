Гроші залучено під 7,25% річних з погашенням у березні 2033 року.
Дивися повний текст Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36
Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36
7.25% у євро, непогано. Чому ОВДП в євро не продають з такими відсотками?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:42
Сумасшедшие проценты..... как и жадность тех кто размещал.
Ни одна нормальная страна таких процентов не платит. Откаты были 100%.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:37
Вот и результаты работы ЗЕ начинали с 6.75 ....для сравнения казахстан 2.3%, литва 0.6...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:15
кто-то что-то не понял?
7,25%.
тот кто брал под такие проценты,знал что на момент погашения будет жить где-нибудь в лондоне.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31
Re: Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів
Это уже не первое размещение под такую высокую ставку причем именно через JPMorgan, ранее обсуждалось подобное размещение под такие высокие проценты, там как по мне вышла интересная дискуссия, ничего не меняется, почитайте по ссылке Стало відомо, хто викупив всі $350 млн дорозміщених...
Что бы не повторяться, даю основные мысли изложенные там.
Всё было бы хорошо, если бы не одно «но» — процент, рапортуя об успехах экономической политики, занимает деньги под «мусорный процент» — ставку для стран, которые балансируют на грани дефолта.
Ну нельзя, просто нельзя, имея большой долг занимать ещё чтобы просто проесть. В семье, когда впереди трудные времена, вы откладываете копейку, экономите, но не планируете гулянку на которую придётся одолжить деньги. Каждое действие человека у власти надо оценивать с точки зрения «что будет в результате: плохого и хорошего», какие новые возможности у нас появляются, какие угрозы становятся актуальными.
У нас осенью местные выборы, власть демонстрирует, то, что «попередники» называли «покращення вже сьогодні» — идёт увеличение выплат пенсионерам, льготникам — тем, кто активнее всего ходит на выборы. Получается забавная ситуация: раздаём деньги населению и одалживаем примерно такую же сумму на внешних рынках. Сегодня, например, пенсионерам хорошо, но ведь отдавать придётся практически в два раза больше. И для этого необходимо будет забрать «тело долга» и ещё почти столько же процентов из… налогов граждан, которые могли бы пойти на пенсии тем же пенсионерам. Кроме «покращення вже сьогодні», пытаюсь найти логику такого подхода, получается с трудом.
Хочу напомнить, что заняв под такую ставку, придется потом отдавать деньги причем в СКВ к которым гривна не относится в два раза больше, которые могут появиться из налогов, инвестиционного дохода либо гуманитарной помощи. Сомневаюсь, что нам «подарят» потом эти деньги, значит остаются инвестиции. Но инвесторов, среди прочего, пугает упомянутая коррупция, нестабильность и непрозрачность с непредсказуемостью. То есть пока нет существенных сдвигов, нет и резкого увеличения инвестиционных потоков. Значит деньги будут забираться из налогов — то есть из будущих пенсий, социальных выплат. Это значит игра с нулевой суммой — раздав занятую сумму пенсионерам, бюджетникам и распилив оставшееся сегодня, государство заберёт их в будущем карманов тех же пенсов и бюджетником (не увеличивая слишком часто те же пенсии/зарплаты), а так же уменьшая в будущем соц гарантии образование/здравоохранение и т.д. на что могли бы пойти в будущем налоги вместо выплаты тела кредита и процентов.
А если кто думает, что JPMorgan не дает взятки тип такое просто невозможно в такой солидной организации и тут Вас разочарую, взятки американских компаний выдаются регулярно чиновникам стран второго-третьего мира к которым и относится Украина, так что возможна и еще как возможно .....как пример JP Morgan выплатил США штраф в $264 млн за взятки когда финансовые регуляторы оштрафовали банк JP Morgan Chase в общей сложности на $264 млн за применение практики взяток при ведении бизнеса, а что бы Вы не говорили, что это я придумал про $264 млн. штрафов за взятки в странах третьего мира, даю Вам ссылку на официальный сайт "Комиссии США по ценным бумагам и биржам" на котором размещена эта информация
При яныке и до него Украина занимала на внешних рынках в долг по ставке ниже чем могли взять у внутренних инвесторов, до майдана я спокойно размещал СКВ в банках под ставку 10 % и никаких налогов, а сейчас налоги на проценты по вкладам + правительство и НБУ искусственно занижают % ставку в Украине как и по гособлигациям в СКВ, так и по вкладам понижая ставку в административно приказном порядке в госбанках занимающим подавляющую долю рынка и на ставки в которых равняются многие наши комбанки добавляя по своим вкладам процент другой к ставке госов как плату за риск, а зарубежные комбанки у нас могут себе позволить иметь еще меньше ставку чем в госах за счет того, что после банкопада 2014-2017 г. граждане Украины доверяют им еще больше чем даже государству и госбанкам и все равно несут в Украинские дочки зарубежных комбанков деньги на вклады под такой низкий процент. А теперь еще и Украина занимает заграницей под ставку в три раза выше чем внутри страны, эти проценты будут на всегда вымыты из страны, а если бы заняли внутри то скорей всего они(проценты) пошли бы либо на потребление внутри страны либо их реинвестировали снова внутри страны, а это плюс для нашей экономики, а не западной, Украина СКВ не печатает и надо стараться всеми способами задержать тут СКВ в том числе развивая и упрощая доступ на ОГВЗ рынок внутренним инвесторам, а не вымывать СКВ из страны платя повышенные проценты зарубежным буржуям. я считаю, что правительство должно не просто стараться в приказном порядке понизить ставки внутри страны выдавая это за реформы, а экономической политикой снижать риски и рыночным методом понижать доходность по вкладам и займам, стараясь в первую очередь привлекать и стимулировать инвестировать внутренних инвесторов, а не платить повышенные проценты внешним да еще и тратить на популизм и проедание с распиливанием полученные средства под такие проценты полученные минимум под проценты в три раза дороже(ставка выше) чем у внутренних инвесторов занимает.
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 24 лип, 2020 12:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:33
Интересно, давно не смотрел проценты по валюте на депозиты в наших банках. 7,25 % это таки проценты, так жить можно Но внутренний рынок судя по всему не интересен нашим товарищам.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:29
здивувався б, коли ті, що розміщували самі не скористалися своїми розміщуваніями - розміщувачі трикляті!
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