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Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:32
Rainbow написав:
2 млрд могли бы и на внутреннем рынке под такой % занять.
до этого еще дойдет, помяните ))
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