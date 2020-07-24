Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів

до этого еще дойдет, помяните ))
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:32
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:00
Под такие проценты ни один банк не привлекает депозиты в евро. ОВГЗ - пожалуйста берите. Сколько этот беспредел будет продолжаться. Нация терпил.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:17
Не забывайте,что эти ОВГЗ могли купить наши же типа Порошенко,поэтому им чем выше проценты,тем лучше,или землёй заберут,когда придёт период погашения.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|