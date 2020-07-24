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Україна успішно розмістила
євробонди на 2 млрд доларів

Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:32

  Rainbow написав:2 млрд могли бы и на внутреннем рынке под такой % занять.

до этого еще дойдет, помяните ))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:00

Под такие проценты ни один банк не привлекает депозиты в евро. ОВГЗ - пожалуйста берите. Сколько этот беспредел будет продолжаться. Нация терпил.
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:17

Не забывайте,что эти ОВГЗ могли купить наши же типа Порошенко,поэтому им чем выше проценты,тем лучше,или землёй заберут,когда придёт период погашения.
Scotch
 
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