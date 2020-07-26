Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів

до этого еще дойдет, помяните ))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:32
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:00
Под такие проценты ни один банк не привлекает депозиты в евро. ОВГЗ - пожалуйста берите. Сколько этот беспредел будет продолжаться. Нация терпил.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:17
Не забывайте,что эти ОВГЗ могли купить наши же типа Порошенко,поэтому им чем выше проценты,тем лучше,или землёй заберут,когда придёт период погашения.
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:36
14567 это не объективное сравнение. В этих странах не идёт война!!! Меня больше беспокоит бездумная девальвация гривны! Сейчас благодаря решению Зеленского, опустить гривну, к каждому из нас залезли в карман! Что бы вы поняли товар стоил 1000 грн. при курсе примерно 26грн/дол., теперь же я вынужден его поднять под курс примерно 28 грн/дол. 1077 грн. + подтягивается зарплата на 9 грн., получаем 1086 грн. ПОЗДРАВЛЯЮ! Простой украинец на 1000 грн. переплатит 86 грн!!! Простыми словами благодаря Зеленскому, точнее его не профессиональных решений, на каждо 1000 грн каждый из нас потеряет не меньше 86 грн. При средне зарплате 10 000 грн. каждый потеряет 860 грн. в месяц, а в год это ободётся каждому в 10 320 грн.!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Это целая месячная зарплата!!! "Спасибо" господин президент!!!
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:44
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