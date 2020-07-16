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Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Науковці створили коктейль з набору найсильніших антитіл, які отримали з крові пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби. Примітно, що хворі мали важкий перебіг COVID-19, а відтак імунна реакція була сильнішою. Ймовірно, такий набір антитіл може допомогти не лише в лікуванні пацієнтів, а й бути засобом захисту, як у випадку вакцини.
Дивися повний текст Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти коронавірусу
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:37
Хомяки-то вылечились, а писец не лечится.
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