RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київміськбуд зітхнув з
полегшенням: об'єкти Укрбуду...

Київміськбуд зітхнув з полегшенням: об'єкти Укрбуду...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:40

Київміськбуд зітхнув з полегшенням: об'єкти Укрбуду...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада у четвер, 23 липня, звільнила об'єкти Укрбуду від пайової участі.

Дивися повний текст Київміськбуд зітхнув з полегшенням: об'єкти Укрбуду звільнили від пайової участі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89432
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:40

Я правильно розумію, тепер ці внески заплатять всі громадяни? Чи просто не буде місць в школах та садках?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:52

"Разные фамилии" гуляют на свободе, а людям отказали в школах и детских садах...
Деньги вам не вернут, платите и дальше за недостройки. Может быть, когда нибудь, ваши бетонные клетки и достроят, но ещё вам придётся купить машину чтобы возить детей в школу !
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду" 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:21
33 1937
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 22:50
cannabis_ua
Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси,...
R2 » П'ят 26 чер, 2020 14:30
3 209
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 23:31
shapo
Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 15 чер, 2020 13:30
39 2075
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 13:57
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.