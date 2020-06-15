Київрада у четвер, 23 липня, звільнила об'єкти Укрбуду від пайової участі.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:40
Київміськбуд зітхнув з полегшенням: об'єкти Укрбуду...
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Дивися повний текст Київміськбуд зітхнув з полегшенням: об'єкти Укрбуду звільнили від пайової участі.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:40
Я правильно розумію, тепер ці внески заплатять всі громадяни? Чи просто не буде місць в школах та садках?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:52
"Разные фамилии" гуляют на свободе, а людям отказали в школах и детских садах...
Деньги вам не вернут, платите и дальше за недостройки. Может быть, когда нибудь, ваши бетонные клетки и достроят, но ещё вам придётся купить машину чтобы возить детей в школу !
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