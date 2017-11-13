Молоді готові платити в середньому 8 250 грн на місяць.
Дивися повний текст Робота для студентів: віддалено можна заробляти на 25% більше.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:29
Робота для студентів: віддалено можна заробляти на 25%...
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Дивися повний текст Робота для студентів: віддалено можна заробляти на 25% більше.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:29
Что за ерунда: "Для зачисления зп нужен только номер карточки." И как юр.лицо просто на карту только по ее номеру переведет деньги с р/с?
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