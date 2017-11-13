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Робота для студентів: віддалено
можна заробляти на 25%...

Робота для студентів: віддалено можна заробляти на 25%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:29

Робота для студентів: віддалено можна заробляти на 25%...

Пропонуємо до обговорення:
Молоді готові платити в середньому 8 250 грн на місяць.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:29

Что за ерунда: "Для зачисления зп нужен только номер карточки." И как юр.лицо просто на карту только по ее номеру переведет деньги с р/с?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:53

Работа в инстаграмм? Где такое и что нужно делать конкретно?
zura86
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:20

  zura86 написав:Работа в инстаграмм? Где такое и что нужно делать конкретно?

Булки развигать и фоткаться. Ну какая может быть там работа? Не кирпич же класть.
Dear_Sir
 
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