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Стали відомі умови, за яких
Україна отримає 600 млн євро...

Стали відомі умови, за яких Україна отримає 600 млн євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:49

Стали відомі умови, за яких Україна отримає 600 млн євро...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 23 липня, Україна та ЄС офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.

Дивися повний текст Стали відомі умови, за яких Україна отримає 600 млн євро позики від ЄС.
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