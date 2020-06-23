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СБУ виявила мільйонні розкрадання
під час реконструкції...

СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:53

СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль". За попередньою оцінкою, було привласнено майже 37 млн гривень.

Дивися повний текст СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції \"Борисполя\" (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:53

Вместо СБУ выявила, милиция возбудила, предложил бы журналистам сделать постоянно действующую обновляемую рубрику типа "по следам громких преступлений" ;)
К чему это я, думаю понятно. В романе "Преступление и наказание" отсутствует 2я часть действия.
Igorten
 
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