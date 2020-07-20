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В Мінфіні розповіли про головні зміни у соцвиплатах у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Кардинальних змін у соцвиплатах у цьому році не відбудеться.
Дивися повний текст В Мінфіні розповіли про головні зміни у соцвиплатах у другому півріччі
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14
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