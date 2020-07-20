RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Мінфіні розповіли про головні
зміни у соцвиплатах у...

В Мінфіні розповіли про головні зміни у соцвиплатах у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:13

В Мінфіні розповіли про головні зміни у соцвиплатах у...

Пропонуємо до обговорення:
Кардинальних змін у соцвиплатах у цьому році не відбудеться.

Дивися повний текст В Мінфіні розповіли про головні зміни у соцвиплатах у другому півріччі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89436
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14

У детей матерей-одиночек забрали госпомощь
Moimir
 
Повідомлень: 956
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" розповіли, як змінювалась ціна на газ для...
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:48
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:48
shlyocuk
Олександр Холод: про наслідки зміни регуляції для МФО і...
R2 » Сер 22 лип, 2020 14:59
2 69
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 15:00
KULANDALE
У НАБУ розповіли деталі справи, по якій у Польщі...
R2 » Пон 20 лип, 2020 16:53
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 18:17
Dikoy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87988)
24.07.2020 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.