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Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
Дивися повний текст Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував відділення пошти (фото)
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14
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