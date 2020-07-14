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Взяв палицю - викрав 30
тисяч: злодій пограбував...

Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14

Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Дивися повний текст Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував відділення пошти (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14

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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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