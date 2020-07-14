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Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
Дивися повний текст Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував відділення пошти (фото)
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R2
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14
Вот так обезьяна станет человеком
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msb
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:55
А де ж тривожна кнопка, безшумна сигналізація тощо.
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svyatoslav_hromyak
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