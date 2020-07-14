Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
Дивися повний текст Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував відділення пошти (фото).
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14
Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував...
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Дивися повний текст Взяв палицю - викрав 30 тисяч: злодій пограбував відділення пошти (фото).
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:12
Якщо поробити кнопки і сигналізації, то де ж тоді взяти гроші на безмежні зарплати і преміальні поштовому керівництву? Вони ж навчались в американських бурсах і тепер відбивають затрачене там бабло-тут, в Україні. В Штатах за таку працю стільки не платять. А крім того, головниий "суперменеджер" Укрпошти зайнятий створенням банку.На фотографіях Ви бачите обладнання для офісу нового банку; сейфи,стелажі середини минулого століття. А те,що там все облуплене і порване,-то такий ретродизайн. А ми ж знаємо,що ретро-це дуже дороге задоволення, і грошиків з кишені пересічного піде на цей пшик неміряно.
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