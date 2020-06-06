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Альона Лебедєва: щоб усвідомити
критичну ситуацію з...

Альона Лебедєва: щоб усвідомити критичну ситуацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:43

Альона Лебедєва: щоб усвідомити критичну ситуацію з...

Пропонуємо до обговорення:
Давайте проаналізуємо наявні факти.

Дивися повний текст Альона Лебедєва: щоб усвідомити критичну ситуацію з вантажним вагонним парком, мають загинути люди?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:43

Статья - не объективная (смотрим что такое Аурум груп). К сожалению, ее написал человек очень далекий от эксплуатационных вопросов. Действительно есть страны где продление вагонов запрещено. ВВП, например, монополизировл вагонный бизнес в рашке и запретил продление срока службы.) Есть страны где нет ограничений по сроку службы. Тут проблема не возрасте вагона, а в том, что по факту были многочисленные нарушения при ремонтах и вагон выпускали в "печальном" состоянии из ТОВ1 и ТОВ2 ремонтов. Проблема решается очень просто - ответственность за ущерб несет собственник вагона. Таким образом каждый примет для себя сам решение имеет ли смысл по техническому состоянию продлевать срок службы вагона или его дешевле списать на металлолом. Уверен, что по результатам расследования будет установлена вина именно ремонтной организации, а не собственника вагона. Предлагаю посмотреть на результаты работы комиссии.
vladimir_kustkov
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