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Пакет Comfort від Альфа-Банку
отримав нагороду FinAwards...

Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:24

Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards...

Пропонуємо до обговорення:
15 травня фінансові портали «Мінфін» і Finance.ua вручили нагороди українським банкам, відзначивши особливі досягнення.

Дивися повний текст Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards 2019.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:24

Карта только до 5000гр в месяц дальше снимают 1%+20гр и выше в указанной статье об этом не пишут .это вопрос доверия.у кого доход в месяц до 5000гр окей у кого выше ваша выгода понятна и это в Украине
dukatenfj
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:12

Re: Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards

dukatenfj написав:Карта только до 5000гр в месяц дальше снимают 1%+20гр и выше в указанной статье об этом не пишут .это вопрос доверия.у кого доход в месяц до 5000гр окей у кого выше ваша выгода понятна и это в Украине
В кассе можно снять бесплатно любую сумму, этот лимит только на банкоматы. И совершенно не обязательно снимать всю ЗП с карточки
Faceless
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