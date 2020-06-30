15 травня фінансові портали «Мінфін» і Finance.ua вручили нагороди українським банкам, відзначивши особливі досягнення.
Дивися повний текст Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards 2019.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:24
Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards 2019.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:24
Карта только до 5000гр в месяц дальше снимают 1%+20гр и выше в указанной статье об этом не пишут .это вопрос доверия.у кого доход в месяц до 5000гр окей у кого выше ваша выгода понятна и это в Украине
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:12
Re: Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards
В кассе можно снять бесплатно любую сумму, этот лимит только на банкоматы. И совершенно не обязательно снимать всю ЗП с карточки
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