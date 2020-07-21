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Автофіксація порушень ПДР:
Геращенко розповів про перші...

Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38

Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші...

Пропонуємо до обговорення:
За місяць кількість перевищень швидкості впала в 5 разів.

Дивися повний текст Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші результати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38

То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:04

  silver_arrow_ua написав:То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?

Уверен, если бы была положительная статистика, про нее уже давно трубили бы. А так, только буджет пополняют.

Не против камер и безопасной езды, но многие места где их поставили - многополосное движение с отбойниками без пешеходных зон - там у них инициатива никак не повысить безопасность на дорогах, а другая, и с ней они справились
lsiserg_ua
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