За місяць кількість перевищень швидкості впала в 5 разів.
Дивися повний текст Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші результати.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38
Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші...
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Дивися повний текст Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші результати.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38
То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:04
Уверен, если бы была положительная статистика, про нее уже давно трубили бы. А так, только буджет пополняют.
Не против камер и безопасной езды, но многие места где их поставили - многополосное движение с отбойниками без пешеходных зон - там у них инициатива никак не повысить безопасность на дорогах, а другая, и с ней они справились
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