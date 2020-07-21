За місяць кількість перевищень швидкості впала в 5 разів.
Дивися повний текст Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші результати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38
Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші результати.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38
То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:04
Уверен, если бы была положительная статистика, про нее уже давно трубили бы. А так, только буджет пополняют.
Не против камер и безопасной езды, но многие места где их поставили - многополосное движение с отбойниками без пешеходных зон - там у них инициатива никак не повысить безопасность на дорогах, а другая, и с ней они справились
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:58
Так у тому й справа що вже ніхто не нічого не наповнює, місяць попрацювали, вже всі вивчили де і що стоїть. Потім знахабніють і почнуть балончиками замальовувати обєктиви, як у Болгарії чи Румунії.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:02
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:46
Машин двойников тоже стало в пять раз больше.они как гоняли ,так и гоняют дальше.не им же платить штраф.(реальный случай из жизни ...написаны заявления даже человек найден все на блюдечке ..но пИлИция найти не может.)
|