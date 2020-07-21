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Автофіксація порушень ПДР:
Геращенко розповів про перші...

Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38

Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші...

Пропонуємо до обговорення:
За місяць кількість перевищень швидкості впала в 5 разів.

Дивися повний текст Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші результати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:38

То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:04

  silver_arrow_ua написав:То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?

Уверен, если бы была положительная статистика, про нее уже давно трубили бы. А так, только буджет пополняют.

Не против камер и безопасной езды, но многие места где их поставили - многополосное движение с отбойниками без пешеходных зон - там у них инициатива никак не повысить безопасность на дорогах, а другая, и с ней они справились
lsiserg_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:58

Так у тому й справа що вже ніхто не нічого не наповнює, місяць попрацювали, вже всі вивчили де і що стоїть. Потім знахабніють і почнуть балончиками замальовувати обєктиви, як у Болгарії чи Румунії.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:02

  svyatoslav_hromyak написав:.. місяць попрацювали, вже всі вивчили де і що стоїть...
не вижу ничего плохого, обещали ставить в местах концентрации ДТП. Едут там тише - уже лучше
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:46

Машин двойников тоже стало в пять раз больше.они как гоняли ,так и гоняют дальше.не им же платить штраф.(реальный случай из жизни ...написаны заявления даже человек найден все на блюдечке ..но пИлИция найти не может.)
sota24062016
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:20

Re: Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші.

  silver_arrow_ua написав:То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Теж цікаво.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:30

  silver_arrow_ua написав:То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?


Бюджет пополнен на 30 лямов уже неплохо. Главное чтобы всех заставили платить. А та глядишь и кредиты МВФ начнём гасить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:01

  Ratatui написав:
  silver_arrow_ua написав:То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?


Бюджет пополнен на 30 лямов уже неплохо. Главное чтобы всех заставили платить. А та глядишь и кредиты МВФ начнём гасить.


Ага. Тримай кишеню ширше! :D
Це особисті гроші МВС, тобто Арсена Батьковича.
Так би мовити на семкі та сигарети
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:03

  sequence написав:
  svyatoslav_hromyak написав:.. місяць попрацювали, вже всі вивчили де і що стоїть...
не вижу ничего плохого, обещали ставить в местах концентрации ДТП. Едут там тише - уже лучше


Просто коли з'ясується, що ДТП знизилося на 0,0000001% витративши при цьому 10000000 грн, то у народа можуть виникнути доречні питання....

На моє особисте переконання боротьба з перевищенням швидкості лише знижує наслідки ДТП в деяких місцях (саме де стоять ці камери), а ось в кількості ДТП може навіть дати зростання.
Якби вони так переймалися ДТП та жертвами, то накладали б штрафи на автодор, та місцеву владу за незадовільний стан покриття та обладнання доріг.
silver_arrow_ua
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