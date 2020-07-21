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Автофіксація порушень ПДР:
Геращенко розповів про перші...

Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:26

  silver_arrow_ua написав:
  Ratatui написав:
  silver_arrow_ua написав:То де ж цифри по зниженню кількості аварій та жертв?
Нащо нам цифри по перевищенню швидкості? Яка з цього користь?


Бюджет пополнен на 30 лямов уже неплохо. Главное чтобы всех заставили платить. А та глядишь и кредиты МВФ начнём гасить.


Ага. Тримай кишеню ширше! :D
Це особисті гроші МВС, тобто Арсена Батьковича.
Так би мовити на семкі та сигарети


А чего сразу не лично Авакова? Бред не неси.
Ratatui
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