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"Нафтогаз" скоротить операційні
витрати на 7,5 млрд грн...

"Нафтогаз" скоротить операційні витрати на 7,5 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41

"Нафтогаз" скоротить операційні витрати на 7,5 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує зменшити операційні витрати на 7,5 млрд гривень, а капітальні витрати - на 20%.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" скоротить операційні витрати на 7,5 млрд грн та обмежить інвестиції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41

Лучше снизить капиталловложения и повысить себе зарплаты и премии.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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