Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує зменшити операційні витрати на 7,5 млрд гривень, а капітальні витрати - на 20%.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41
"Нафтогаз" скоротить операційні витрати на 7,5 млрд грн...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" скоротить операційні витрати на 7,5 млрд грн та обмежить інвестиції.
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