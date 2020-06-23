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Дубінський хоче зобов'язати
чиновників НБУ зберігати...

Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:51

Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...

Пропонуємо до обговорення:
Новий Голова національного банку Кирило Шевченко зберігає три мільйони доларів у швейцарському банку.

Дивися повний текст Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати заощадження в гривні.
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Маячня звичайно, але доля істини в цьому є -- навіщо обирати голову НБУ, який тримає кошти не у гривневих ОВДП, а у швейцарському банку. Як говориться, не довіряйте лисому парикмахеру -- він не поважає ваше волосся.
svyatoslav_hromyak
 
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А главу минфина,депутатов принимающих дефицит бюджета...Хотя, все надо обязать
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В потeмках, маменька, мечтать лучше."
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