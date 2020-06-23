Новий Голова національного банку Кирило Шевченко зберігає три мільйони доларів у швейцарському банку.
Дивися повний текст Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати заощадження в гривні.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:51
Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати заощадження в гривні.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:51
Маячня звичайно, але доля істини в цьому є -- навіщо обирати голову НБУ, який тримає кошти не у гривневих ОВДП, а у швейцарському банку. Як говориться, не довіряйте лисому парикмахеру -- він не поважає ваше волосся.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:20
А главу минфина,депутатов принимающих дефицит бюджета...Хотя, все надо обязать
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:16
Пришло на ум из "Женитьбы Бальзаминова":
"Не надо огня!
Тьфу!
В потeмках, маменька, мечтать лучше."
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:15
А взагалі то слушно було б всіх держслужбовців і членів їх родин зобов'язати зберігати гроші в гривні і в Україні, якій вони мають служити. То було б справедливо. Можливо і відношення до нацвалюти було б дещо іншим.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:45
И беню пусть заставит хранить деньги в грн в Украинском банке)) и предприятия регистрировать не на кипре
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:52
Re: Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
95 квартал шествует по Украине.
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