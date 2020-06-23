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Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:40
ovg написав:
А взагалі то слушно було б всіх держслужбовців і членів їх родин зобов'язати зберігати гроші в гривні і в Україні, якій вони мають служити.
Вы путаете работу и частную собственность. Зарплату они получают в гривнах, а как они будут распоряжаться ими дальше - это их личное дело.
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Grover
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:30
дадада. Штрафы уже ввели. Прям все платят, аж спотыкаются))) особенно чиновники ))
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nikitash
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