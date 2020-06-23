RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дубінський хоче зобов'язати
чиновників НБУ зберігати...

Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:40

  ovg написав:А взагалі то слушно було б всіх держслужбовців і членів їх родин зобов'язати зберігати гроші в гривні і в Україні, якій вони мають служити.

Вы путаете работу и частную собственность. Зарплату они получают в гривнах, а как они будут распоряжаться ими дальше - это их личное дело.
Grover
 
Повідомлень: 54
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:30

Re: Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...

дадада. Штрафы уже ввели. Прям все платят, аж спотыкаются))) особенно чиновники ))
nikitash
 
Повідомлень: 229
З нами з: 17.09.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:19

Гривна в украинских банков-это для холопов,так они искренне считают.Они-это совсем другое дело.У нас же феодальная страна.
Scotch
 
Повідомлень: 650
З нами з: 01.08.10
Подякував: 78 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям
R2 » Нед 19 лип, 2020 10:14
7 1124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 10:29
boss2014
Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 23 чер, 2020 11:34
31 3095
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 15:51
Faceless
Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету на 50...
R2 » П'ят 26 чер, 2020 11:28
1 118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 11:28
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88012)
24.07.2020 23:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.