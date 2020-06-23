Вы путаете работу и частную собственность. Зарплату они получают в гривнах, а как они будут распоряжаться ими дальше - это их личное дело.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:40
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:30
Re: Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
дадада. Штрафы уже ввели. Прям все платят, аж спотыкаются))) особенно чиновники ))
Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:19
Гривна в украинских банков-это для холопов,так они искренне считают.Они-это совсем другое дело.У нас же феодальная страна.
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:15
Дубинский отжигает прямо как клоун из 95-го квартала
Сразу после того как он свою маму которая любит скорость (С) переведет на продукцию нашего автопрома
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