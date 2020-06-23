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Дубінський хоче зобов'язати
чиновників НБУ зберігати...

Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:40

  ovg написав:А взагалі то слушно було б всіх держслужбовців і членів їх родин зобов'язати зберігати гроші в гривні і в Україні, якій вони мають служити.

Вы путаете работу и частную собственность. Зарплату они получают в гривнах, а как они будут распоряжаться ими дальше - это их личное дело.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:30

Re: Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...

дадада. Штрафы уже ввели. Прям все платят, аж спотыкаются))) особенно чиновники ))
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:19

Гривна в украинских банков-это для холопов,так они искренне считают.Они-это совсем другое дело.У нас же феодальная страна.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:15

Дубинский отжигает прямо как клоун из 95-го квартала :lol:

Сразу после того как он свою маму которая любит скорость (С) переведет на продукцию нашего автопрома :wink:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:04

  Grover написав:
  ovg написав:А взагалі то слушно було б всіх держслужбовців і членів їх родин зобов'язати зберігати гроші в гривні і в Україні, якій вони мають служити.

Вы путаете работу и частную собственность. Зарплату они получают в гривнах, а как они будут распоряжаться ими дальше - это их личное дело.

Занимайтесь частной собственностью и не лезьте в государственные дела, в чем проблема? Отличное предложение для всех депутатов и госслужащих высшего ранга. Купил валюту, съездил на Мальдивы, приехал - остаток продал.
Директорам школ и начальникам районных налоговых - необязательно.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:13

Зеленим варто визначитися. Не можна одночасно вимагати від голови НБУ девальвувати гривню і тримати заощадження в гривнях. Це ж конфлікт інтересів. Він має власноруч зменшувати свої заощадження. Я вже мовчу про мільйони інших людей, в кого на руках (або в банках, в т.ч. на депозитах) гривні.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:57

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  0mage0 написав:Зеленим варто визначитися. Не можна одночасно вимагати від голови НБУ девальвувати гривню і тримати заощадження в гривнях. Це ж конфлікт інтересів. Він має власноруч зменшувати свої заощадження. Я вже мовчу про мільйони інших людей, в кого на руках (або в банках, в т.ч. на депозитах) гривні.

очевидно это единственный способ заставить НБУ выполнять свои основные функции... ;)

Функції НБУ:
Забезпечення стабільності грошової одиниці України;
Розробка і впровадження разом із урядом ефективної кредитно-грошової політики;
Здійснення грошової емісії і контроль за грошовим обігом;
Здійснення міжбанківських розрахунків, в тому числі і в міжнародних відносинах;
Продаж кредитних ресурсів комерційним банкам, кредитування уряду;
Регулювання та контроль за діяльністю комерційних банків та інших кредитних організацій;
Здійснення валютного регулювання і забезпечення конвертованості національної валюти;
Зберігання та регулювання золотовалютних резервів;
Управління державним боргом;
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:24

полностью подерживаю!
тоже такое как-то предлагал тут на форуме. но набежажи боты и посмеялись над этим. а потом кажись и сообщение стёрли.
но главное что такая идея посещает всё больше людей!
принимать такой закон нужно как можно быстрее!
потому как эта девальвация уже за бала.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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