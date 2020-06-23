Вы путаете работу и частную собственность. Зарплату они получают в гривнах, а как они будут распоряжаться ими дальше - это их личное дело.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:40
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:30
Re: Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
дадада. Штрафы уже ввели. Прям все платят, аж спотыкаются))) особенно чиновники ))
Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:19
Гривна в украинских банков-это для холопов,так они искренне считают.Они-это совсем другое дело.У нас же феодальная страна.
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:15
Дубинский отжигает прямо как клоун из 95-го квартала
Сразу после того как он свою маму которая любит скорость (С) переведет на продукцию нашего автопрома
Додано: Суб 25 лип, 2020 10:04
Занимайтесь частной собственностью и не лезьте в государственные дела, в чем проблема? Отличное предложение для всех депутатов и госслужащих высшего ранга. Купил валюту, съездил на Мальдивы, приехал - остаток продал.
Директорам школ и начальникам районных налоговых - необязательно.
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:13
Зеленим варто визначитися. Не можна одночасно вимагати від голови НБУ девальвувати гривню і тримати заощадження в гривнях. Це ж конфлікт інтересів. Він має власноруч зменшувати свої заощадження. Я вже мовчу про мільйони інших людей, в кого на руках (або в банках, в т.ч. на депозитах) гривні.
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:57
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очевидно это единственный способ заставить НБУ выполнять свои основные функции...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:24
полностью подерживаю!
тоже такое как-то предлагал тут на форуме. но набежажи боты и посмеялись над этим. а потом кажись и сообщение стёрли.
но главное что такая идея посещает всё больше людей!
принимать такой закон нужно как можно быстрее!
потому как эта девальвация уже за бала.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:44
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