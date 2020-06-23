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Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:38
Підтримую! Це те саме, що власнику Кока-коли пити Пепсі, чи власнику БМВ їздити на мерсі
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sun3rise
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