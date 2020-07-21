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Держава може викуповувати
облігації на вторинному ринку...

Держава може викуповувати облігації на вторинному ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:03

Держава може викуповувати облігації на вторинному ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав журналістам під час свого візиту до Брюсселя, де відбулося підписання меморандуму і кредитної угоди про виділення Україні допомоги від ЄС.

Дивися повний текст Держава може викуповувати облігації на вторинному ринку - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:03

Интересно, что понимается под "экстренными или отдельными случаями"? Когда хороший человек захочет выйти из ОВГЗ досрочно?
moveton
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