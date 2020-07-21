Про це він сказав журналістам під час свого візиту до Брюсселя, де відбулося підписання меморандуму і кредитної угоди про виділення Україні допомоги від ЄС.
Дивися повний текст Держава може викуповувати облігації на вторинному ринку - Шмигаль.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:03
Держава може викуповувати облігації на вторинному ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава може викуповувати облігації на вторинному ринку - Шмигаль.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:03
Интересно, что понимается под "экстренными или отдельными случаями"? Когда хороший человек захочет выйти из ОВГЗ досрочно?
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