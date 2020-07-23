Мінфін оголосив параметри випуску євробондів на 2 млрд...

Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:30

Украина занимала на внешних рынках в долг по ставке ниже чем могли взять у внутренних инвесторов

Шооо, опятьИ в чем успех, я не понял, поясните мне плиз кто понялСегодня в соседней ветке обсуждали "успешное" вчерашнее размещение на два ярда долларовВсё было бы хорошо, если бы не одно «но» — процент, рапортуя об успехах экономической политики, занимает деньги под «мусорный процент» — ставку для стран, которые балансируют на грани дефолта.Ну нельзя, просто нельзя, имея большой долг занимать ещё чтобы просто проесть. В семье, когда впереди трудные времена, вы откладываете копейку, экономите, но не планируете гулянку на которую придётся одолжить деньги. Каждое действие человека у власти надо оценивать с точки зрения «что будет в результате: плохого и хорошего», какие новые возможности у нас появляются, какие угрозы становятся актуальными.У нас осенью местные выборы, власть демонстрирует, то, что «попередники» называли «покращення вже сьогодні» — идёт увеличение выплат пенсионерам, льготникам — тем, кто активнее всего ходит на выборы. Получается забавная ситуация: раздаём деньги населению и одалживаем примерно такую же сумму на внешних рынках. Сегодня, например, пенсионерам хорошо, но ведь отдавать придётся практически в два раза больше. И для этого необходимо будет забрать «тело долга» и ещё почти столько же процентов из… налогов граждан, которые могли бы пойти на пенсии тем же пенсионерам. Кроме «покращення вже сьогодні», пытаюсь найти логику такого подхода, получается с трудом.Хочу напомнить, что заняв под такую ставку, придется потом отдавать деньги причем в СКВ к которым гривна не относится в два раза больше, которые могут появиться из налогов, инвестиционного дохода либо гуманитарной помощи. Сомневаюсь, что нам «подарят» потом эти деньги, значит остаются инвестиции. Но инвесторов, среди прочего, пугает упомянутая коррупция, нестабильность и непрозрачность с непредсказуемостью. То есть пока нет существенных сдвигов, нет и резкого увеличения инвестиционных потоков. Значит деньги будут забираться из налогов — то есть из будущих пенсий, социальных выплат. Это значит игра с нулевой суммой — раздав занятую сумму пенсионерам, бюджетникам и распилив оставшееся сегодня, государство заберёт их в будущем карманов тех же пенсов и бюджетником (не увеличивая слишком часто те же пенсии/зарплаты), а так же уменьшая в будущем соц гарантии образование/здравоохранение и т.д. на что могли бы пойти в будущем налоги вместо выплаты тела кредита и процентов.А если кто думает, что JPMorgan не дает взятки тип такое просто невозможно в такой солидной организациии тут Вас разочарую, взятки американских компаний выдаются регулярно чиновникам стран второго-третьего мира к которым и относится Украина, так что возможна и еще как возможно .....как пример JP Morgan выплатил США штраф в $264 млн за взятки когда финансовые регуляторы оштрафовали банк JP Morgan Chase в общей сложности на $264 млн за применение практики взяток при ведении бизнеса, а что бы Вы не говорили, что это я придумал про $264 млн. штрафов за взятки в странах третьего мира, даю Вам ссылку на официальный сайт "Комиссии США по ценным бумагам и биржам" на котором размещена эта информацияесли бы они давали такие взятки в США то кто то сел и вряд ли бы кто то в JPMorgan стал рисковать, а так как взятки давались за пределами США в интересах компаний США, то законодательство США в таких случаях более либерально и руководители компаний США более склонный к даче взяток т.к. знают, что если всплывет взятка отделаются штрафом причем не из своего кармана, а из кармана компании, да и мне думается сами регуляторы США и их правоохранительные органы США не сильно заинтересованы в обнаружение фактов взяток за пределами США-все, что хорошо для американских компаний и продвижения их интересов за пределами США, хорошо и для самих США-примерно такой логикой они руководствуются как по мне., до майдана я спокойно размещал СКВ в банках под ставку 10 % и никаких налогов, а сейчас налоги на проценты по вкладам + правительство и НБУ искусственно занижают % ставку в Украине как и по гособлигациям в СКВ, так и по вкладам понижая ставку в административно приказном порядке в госбанках занимающим подавляющую долю рынка и на ставки в которых равняются многие наши комбанки добавляя по своим вкладам процент другой к ставке госов как плату за риск, а зарубежные комбанки у нас могут себе позволить иметь еще меньше ставку чем в госах за счет того, что после банкопада 2014-2017 г. граждане Украины доверяют им еще больше чем даже государству и госбанкам и все равно несут в Украинские дочки зарубежных комбанков деньги на вклады под такой низкий процент. А теперь еще и Украина занимает заграницей под ставку в три раза выше чем внутри страны, эти проценты будут на всегда вымыты из страны, а если бы заняли внутри то скорей всего они(проценты) пошли бы либо на потребление внутри страны либо их реинвестировали снова внутри страны, а это плюс для нашей экономики, а не западной, Украина СКВ не печатает и надо стараться всеми способами задержать тут СКВ в том числе развивая и упрощая доступ на ОГВЗ рынок внутренним инвесторам, а не вымывать СКВ из страны платя повышенные проценты зарубежным буржуям. я считаю, что правительство должно не просто стараться в приказном порядке понизить ставки внутри страны выдавая это за реформы, а экономической политикой снижать риски и рыночным методом понижать доходность по вкладам и займам, стараясь в первую очередь привлекать и стимулировать инвестировать внутренних инвесторов, а не платить повышенные проценты внешним да еще и тратить на популизм и проедание с распиливанием полученные средства под такие проценты полученные минимум под проценты в три раза дороже(ставка выше) чем у внутренних инвесторов занимает.P.S. похоже Зельц решил воплотить в жизнь во время своего президентства все номера Квартала 95 и в частности - схему обалденную, проверенную цыганами