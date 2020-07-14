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Податок на нерухомість:
штрафи за прострочення

Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31

Податок на нерухомість: штрафи за прострочення

Пропонуємо до обговорення:
До 1 липня українці мали отримати від податкової повідомлення.

Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31

"Но если плательщик сменил место регистрации и не уведомил об этом налоговую" А это как?
summacut
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