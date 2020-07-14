До 1 липня українці мали отримати від податкової повідомлення.
Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31
Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31
"Но если плательщик сменил место регистрации и не уведомил об этом налоговую" А это как?
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